Почти 80 млн рублей потратят на новые учебники для псковских школ

16:24, 27 апреля 2023, ПАИ

Почти 80 миллионов рублей потратят на новые школьные учебники в Псковской области. Об этом сообщил врио председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«Ждём новые учебники. Мы год за годом наращиваем то количество денежных средств, которые тратим на учебники», - сказал он и отметил, что в прошлом году сумма составила 50 миллионов рублей, а два года назад - 20 миллионов рублей.

Андрей Ермаков отметил, что контракты заключены и до конца учебного года учебники поступят в образовательные организации.

«Причем сейчас необходимо внимательно относиться к закупке учебных пособий исходя из изменений в ФГОС, с учетом всех новшеств, которые сейчас привносятся, в течение времени в разработку учебных пособий. Мы держим руку на пульсе, чтобы востребованную, современную литературу приобретать», - подчеркнул Андрей Ермаков.