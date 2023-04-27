Около 6 тысяч первоклассников примут псковские школы 1 сентября

15:54, 27 апреля 2023, ПАИ

Порядка шести тысяч первоклассников пойдут в школы Псковской области 1 сентября. Об этом сообщил врио председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«Точное количество поймем ближе к 1 сентября. В настоящее время около шести тысяч детей, по данным нашей информационной системы, приступят к обучению, но будут ещё дополнительные списки», - сказал Андрей Ермаков.

По его словам, большое количество ребят хотят обучаться в школе на Юбилейной. «Всех наших родителей хочу призвать дать немного времени, потому что в 2024 году на территории Пскова появятся ещё две школы, которые будут территориально в разных местах», - отметил врио председателя комитета по образованию и уточнил, что эти школы будут расположены на улице Киселева и в 15-м микрорайоне Запсковья.

Ранее сообщалсоь, что школу на тысячу мест планируют построить на Запсковье к 2024 году.