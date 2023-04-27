Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Сотрудники Соцфонда примут участие в эстафете «Псковской правды»

Сотрудники отделения Социального фонда России по Псковской области примут участие в эстафете на призы газеты «Псковская правда», которая посвящена 78-й годовщине Великой Победы. 

Фото: Андрей Степанов

«Уходят участники Великой Отечественной войны. Но это не значит, что память о них ослабевает – люди всегда будут помнить тех, кто подарил им мир. Участие в эстафете, приуроченной ко Дню Победы, – это большая честь для сотрудников регионального отделения СФР, а также тем самым мы выражаем свою поддержку нашим военнослужащим, которые сегодня в зоне проведения специальной военной операции рискуют своей жизнью в борьбе с нацизмом», — подчеркнула управляющий отделением Наталья Мельникова.

Она отметила, что в коллективе псковского Социального фонда многие изъявили желание присоединиться к акции. В связи с этим команду государственного фонда будет сопровождать группа поддержки членов Молодежного совета отделения.

Подробнее о том, как пройдёт эстафета и как принять в ней участие, читайте здесь.

Напомним, что легкоатлетическая эстафета «Псковской правды» пройдёт 4 мая.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













27 апреля 2023

Сотрудники Соцфонда примут участие в эстафете «Псковской правды»
27 апреля 2023

Четверо спортсменов из Псковской области вошли в сборную России по тхэквондо

27 апреля 2023

Команда из Красногородска стала лучшей на чемпионате области по хоккею
27 апреля 2023

Великолучанки завоевали золото на первенстве области по баскетболу
27 апреля 2023

Студент из Великих Лук победил в горной гонке на чемпионате России
26 апреля 2023

Печорские спортсмены завоевали серебро и бронзу в Новгороде

26 апреля 2023

В Порхове состоялось торжественное открытие ФОКОТа
26 апреля 2023

Чемпионат Псковской области по полиатлону состоялся в Кунье


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...