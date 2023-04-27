Сотрудники Соцфонда примут участие в эстафете «Псковской правды»

16:37, 27 апреля 2023, ПАИ

Сотрудники отделения Социального фонда России по Псковской области примут участие в эстафете на призы газеты «Псковская правда», которая посвящена 78-й годовщине Великой Победы.

«Уходят участники Великой Отечественной войны. Но это не значит, что память о них ослабевает – люди всегда будут помнить тех, кто подарил им мир. Участие в эстафете, приуроченной ко Дню Победы, – это большая честь для сотрудников регионального отделения СФР, а также тем самым мы выражаем свою поддержку нашим военнослужащим, которые сегодня в зоне проведения специальной военной операции рискуют своей жизнью в борьбе с нацизмом», — подчеркнула управляющий отделением Наталья Мельникова.

Она отметила, что в коллективе псковского Социального фонда многие изъявили желание присоединиться к акции. В связи с этим команду государственного фонда будет сопровождать группа поддержки членов Молодежного совета отделения.

Подробнее о том, как пройдёт эстафета и как принять в ней участие, читайте здесь.

Напомним, что легкоатлетическая эстафета «Псковской правды» пройдёт 4 мая.