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Общество

Для семей участников СВО предусмотрена консультационная помощь

Семьи участников спецоперации могут обратиться за консультационной помощью в надлежащие органы, заявил Михаил Ведерников в ходе своей поездки в зону СВО.

«Сотрудники сами всеми вопросами занимаются и решают», — отметил глава региона.

Отметим также, что правительство региона предусмотрело определённый пакет социальных гарантий для семей участников СВО. Рассматривается вопрос о дополнительных мерах поддержки со стороны федерального бюджета.

Губернатор заверил, что при получении федеральной поддержки сэкономленные средства пойдут на новые меры соцподдержки для участников и семей участников спецоперации.

Ранее ПАИ писало, что многие вопросы военнослужащих, находящихся в зоне СВО, губернатор поручил отработать в ближайшее время. 

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