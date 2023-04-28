В историческом центре Пскова появится еще два ТОСа

11:03, 28 апреля 2023, ПАИ

Депутаты Псковской городской Думы определили границы двух территорий, на которых будет осуществляться территориальное общественное самоуправление, передает корреспондент ПАИ с сессии ПГД.

Это «улица Ленина, дом №1» и «улица Пушкина, дом 7». Как отметила заместитель председателя Псковской городской Думы Ольга Федорова, сегодня ТОС — самая действующая и реальная форма местного самоуправления.

Напомним, на мартовской сессии городского парламента были установлены границы трех ТОСов.