Юрий Бурлин - о принятых на сессии решениях: Диалог с администрацией был плодотворным

13:07, 28 апреля 2023, ПАИ

Диалог с администрацией был плодотворным, сказал депутат Псковской городской Думы, председатель комитета по ЖКХ и благоустройству Юрий Бурлин, комментируя корреспонденту ПАИ принятый на 10-й сессии городской Думы план по благоустройству и озеленению Пскова.

Как рассказал руководитель профильного комитета, администрация города в лице управления городского хозяйства ежегодно формирует план благоустройства на базе информации, которую подают все городские службы, занимающиеся обеспечением жизнедеятельности города.

«Эту информацию администрация представляет депутатам, а мы, в свою очередь, даём оценку, рекомендуем, что можно улучшить или подкорректировать, – отметил Юрий Бурлин. - Так в диалоге мы получаем окончательный вариант и в процессе мы контролируем его реализацию: смотрим, всё ли хорошо проходит, возможно что-то нужно усилить или видоизменить в зависимости от задач».

Как подчеркнул Юрий Бурлин, диалог с администрацией получился, процесс был плодотворным.