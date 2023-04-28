Юрий Бурлин: ТОСы - хороший инструмент для решения локальных задач

14:10, 28 апреля 2023, ПАИ

Депутат Псковской городской Думы Юрий Бурлин прокомментировал решение парламентариев, которые на сессии, состоявшейся сегодня, 28 апреля, определили границы двух ТОСов в историческом центре города.

«Главное, что люди поверили в то, что это действительно работает, - подчеркнул он важность принятия для города такого решения. - Также из общения с коллегами-депутатами я знаю, что ещё готовятся претенденты. Люди потихонечку раскачиваются, поскольку начинают понимать, что это хороший инструмент для решения своих локальных задач».

Юрий Бурлин рассказал, что в его округе создано пять ТОСов, а три из них уже заявились на городской грант по получению финансирования своих проектов.

Как отметил депутат, на полученные средства жители планируют установить шлагбаум, произвести ремонт в подъездах с заменой окон, благоустройство придомовой территории, монтаж новой площадки для вывоза мусора.

«Жители с нетерпением ждут, как это всё реализуется, чтобы уже к следующему конкурсу, который пройдёт осенью, заявиться ещё, - сказал Юрий Бурлин, подчеркнув, что аппетит приходит во время еды. - Чтобы подкрепить свою заявку, многие граждане сейчас выходят на субботники, взаимодействуют между собой. Это даёт хорошую реакцию для всех».