Псковская школьница определилась с профессией благодаря встрече с губернатором

14:02, 28 апреля 2023, ПАИ

1 мая в Псковской области начнется сбор заявок для участия в акции «Губернаторский дневник». Школьникам проект дает уникальную возможность побывать в гостях у главы региона, напомнили в издании «Комсомольская правда - Псков».

Одна из победительниц проекта прошлого года Кира Разговорова поделилась впечатлениями, отметив, что проект «сыграл большую роль в ее жизни».

В прошлом году Кира стала победительницей акции «Губернаторский дневник» в двух номинациях среди 8-11 классов. Отличница считает, что ей «подвернулась удача», потому что не каждому представляется возможность «пожать руку самому губернатору».

Девушка отметила, что подготовка к встрече с главой региона была волнительной, и призналась, что благодаря заданным губернатору вопросам ей удалось определиться с будущей профессией.

«После встречи с Михаилом Юрьевичем я поняла, что если человек трудится, старается, стремится к своим целям и каждый день пытается узнать что-то новое - для него нет ничего невозможного», - подчеркнула Кира Разговорова.