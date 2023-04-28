Около 700 человек приняли участие в субботнике в Корытовском лесу

17:37, 28 апреля 2023, ПАИ

Около 700 человек приняли участие в общегородском субботнике в Корытовском лесу, сообщает корреспондент ПАИ.

На уборку территории вышли представители общественных организаций, компаний, правительства региона, Псковского областного Собрания депутатов и молодежного парламента, администрации Пскова.

На месте проведения субботника организована волейбольная площадка и мастер-классы для детей. Для всех участников предусмотрено чаепитие после завершения работ.

Отметим, что большой субботник проводится по инициативе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.