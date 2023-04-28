Около 700 человек приняли участие в субботнике в Корытовском лесу
Около 700 человек приняли участие в общегородском субботнике в Корытовском лесу, сообщает корреспондент ПАИ.
На уборку территории вышли представители общественных организаций, компаний, правительства региона, Псковского областного Собрания депутатов и молодежного парламента, администрации Пскова.
На месте проведения субботника организована волейбольная площадка и мастер-классы для детей. Для всех участников предусмотрено чаепитие после завершения работ.
Отметим, что большой субботник проводится по инициативе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.
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