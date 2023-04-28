Состоялось заседание по обеспечению безопасности псковичей на майские праздники

18:32, 28 апреля 2023, ПАИ

Совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба провел губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В основе повестки — обеспечение комплексной безопасности на территории области в период празднования Дня весны и труда и 78-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Кроме того, были рассмотрены вопросы безопасности на транспорте и антитеррористической защищенности учреждений образования, детского отдыха и оздоровления. В этом году в лагерях Псковской области отдохнут порядка 15 тысяч детей, в том числе дети участников специальной военной операции. Оздоровительный сезон будет организован на 170 площадках. Первая смена стартует уже 27 мая.