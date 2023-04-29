Россиянам разъяснили понятие госизмены

23:38, 28 апреля 2023, ПАИ

Что включает в себя понятие госизмены, разъяснил юрист Алексей Гавришев сегодня, 28 апреля.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о поправках к Уголовному кодексу РФ, который вводит пожизненное лишение свободы за госизмену и ужесточает ответственность за терроризм.

Как пояснил юрист, согласно статье 275 УК РФ «Государственная измена», госизменой считаются совершённые гражданином России шпионаж, выдача иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям сведений, которые составляют государственную тайну. Как отмечается в статье, эта тайна может быть доверена лицу или известна ему по службе, работе, учёбе или в иных случаях, предусмотренных законодательством, пишет газета «Известия».

Также госизменой считаются переход на сторону противника либо оказание финансовой, материально-технической или консультационной помощи иностранному государству / международной или иностранной организации / их представителям в деятельности, которая направлена против безопасности России.

Алексей Гавришев также подчеркнул, что состав преступления «государственная измена» до 2018 года имел отношение к секретоносителям, то есть к должностным лицам, допущенным к таким сведениям. Однако затем в УК были внесены изменения, и следственная и судебная практика для данной категории дел существенно поменялась — под эту категорию стали попадать лица, которые незаконно получили доступ или допуск к гостайне либо просто взаимодействуют с секретоносителями.