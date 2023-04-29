Опубликован график работы псковской поликлиники в праздники

11:05, 29 апреля 2023, ПАИ

Опубликован график работы Псковской городской поликлиники с 29 апреля по 9 мая. Об этом сообщается в телеграм-канале медучреждения.



Фото: Городская поликлиника Пскова



Фото: Городская поликлиника Пскова



Фото: Городская поликлиника Пскова



Фото: Городская поликлиника Пскова



Фото: Городская поликлиника Пскова



Фото: Городская поликлиника Пскова



Фото: Городская поликлиника Пскова



Фото: Городская поликлиника Пскова



Фото: Городская поликлиника Пскова



Фото: Городская поликлиника Пскова



















Вызвать врача на дом и обратиться по любым вопросам в ежедневном режиме можно через кол-центр по номеру 29-90-28.

Поликлиника № 1: 66-53-54 — регистратура, 66-53-57, 66-53-58 — вызов врача на дом.

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График работы великолукской больницы можно посмотреть по ссылке.