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Общество

Опубликован график работы псковской поликлиники в праздники

Опубликован график работы Псковской городской поликлиники с 29 апреля по 9 мая. Об этом сообщается в телеграм-канале медучреждения.

  • График работы в выходные и праздники
    Фото: Городская поликлиника Пскова
  • График работы в выходные и праздники
    Фото: Городская поликлиника Пскова
  • График работы в выходные и праздники
    Фото: Городская поликлиника Пскова
  • График работы в выходные и праздники
    Фото: Городская поликлиника Пскова
  • График работы в выходные и праздники
    Фото: Городская поликлиника Пскова
  • График работы в выходные и праздники
    Фото: Городская поликлиника Пскова
  • График работы в выходные и праздники
    Фото: Городская поликлиника Пскова
  • График работы в выходные и праздники
    Фото: Городская поликлиника Пскова
  • График работы в выходные и праздники
    Фото: Городская поликлиника Пскова
  • График работы в выходные и праздники
    Фото: Городская поликлиника Пскова

Вызвать врача на дом и обратиться по любым вопросам в ежедневном режиме можно через кол-центр по номеру 29-90-28.

  • Поликлиника № 1: 66-53-54 — регистратура, 66-53-57, 66-53-58 — вызов врача на дом.
  • Поликлиника № 2: 56-78-15 — регистратура, 56-96-98 — вызов врача на дом.
  • Поликлиника № 3: 53-33-88 — регистратура, 53-29-46 — вызов врача на дом.
  • Женская консультация: кол-центр — 29-90-28 (вызов врача на дом, обращения по любым вопросам), 53-35-09 — регистратура.

График работы великолукской больницы можно посмотреть по ссылке

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