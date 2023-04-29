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Происшествия

Участники марш-эстафеты не доехали до Пскова из-за ДТП

Участники марш-эстафеты в честь 78-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, которая должна была пройти в Пскове сегодня, попали в ДТП в Ленинградской области. Из-за этого мероприятие в Пскове отменилось. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

В город должны были приехать 25 участников акции на автомобилях. 

Напомним, вслед за Псковом автомарш должны были принять поселок Идрица, город Великие Луки и деревня Лобок.

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