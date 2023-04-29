Клещи покусали более 15 детей в Псковской области за неделю

15:13, 29 апреля 2023, ПАИ

Первый случай присасывания клеща в Псковской области в 2023 году был зарегистрирован 26 марта (в 2022 году — 31 марта). Об этом ПАИ сообщили в управлении Роспотребнадзора по Псковской области.

За неделю с 20 по 26 апреля в медицинские организации Псковской области по поводу укусов клещей обратились 93 человека, в том числе 19 детей.

По состоянию на 26 апреля в сравнении со среднемноголетними недельными данными с начала сезона по поводу присасывания клещей (141 человек) количество обращений снизилось на 66,4 %, в том числе количество детей (39 человек) снизилось на 67,8 %.

В аналогичном периоде 2022 года количество обратившихся составило 49 человек, в том числе 15 детей. На наличие возбудителей инфекций, передающихся клещами, исследован 21 клещ, из них на клещевой вирусный энцефалит (КВЭ) — 21, на иксодовый клещевой боррелиоз (ИКБ), моноцитарный эрлихиоз человека (МЭЧ), гранулоцитарный анаплазмоз человека (ГАЧ) – 16. Возбудитель ИКБ обнаружен в трёх исследованных клещах.

За январь – март 2023 года вакцинирован против КВЭ 731 человек, в том числе 14 детей, ревакцинировано 881, в том числе 21 детей.

В Пскове удаление клещей проводится в травматологических пунктах. Также в Пскове и Великих Луках открыты пункты приёма и проведения исследований клещей на предмет их заражённости возбудителями клещевых инфекций.

Исследования клещей проводятся в лабораториях ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области» по адресам:

1) в Пскове:

– методом ИФА на КВЭ — ул. Гоголя, д. 21а (вход со двора);

– методом ПЦР на четыре инфекции (КВЭ, ИКБ, МЭЧ, ГАЧ) — ул. Гоголя, д. 17, 2-й этаж;

2) в Великих Луках:

– методом ИФА на КВЭ — ул. Тимирязева, д. 9;

– методом ПЦР на четыре инфекции (КВЭ, ИКБ, МЭЧ, ГАЧ) — Санитарный пер., д. 4.

«Живых клещей, снятых с человека, помещают в герметично закрывающуюся пробирку с небольшим кусочком чуть влажной ваты и доставляют в лабораторию с соблюдением холодовой цепи с обязательным наличие сопроводительных документов. При невозможности сохранения живого клеща в лабораторию может быть доставлен погибший клещ либо его фрагмент с соблюдением вышеобозначенных требований. В случае присасывания клеща необходимо обратиться за медицинской помощью», — заключили в Роспотребнадзоре.

Как защититься от укусов клещей, можно посмотреть по ссылке.