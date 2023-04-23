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Общество

Как защититься от укусов клещей, рассказали псковичам в МЧС

О том, как предотвратить попадание клещей на кожу, рассказали псковичам в управлении МЧС по региону.

«Важно одеваться правильно: брюки заправлены в ботинки или сапоги, длинные рукава одежды с плотными манжетами, головной убор», — отметили в ведомстве.

Также там призвали обрабатывать одежду и открытые участки тела средствами для отпугивания насекомых. Помимо этого, в МЧС обратили внимание и на выбор места для отдыха: оно должно быть подальше от деревьев, кустарников и густой травы.

«Поход на природу с палатками желательно отложить до самых жарких месяцев, когда клещи менее активны. Также помните, что на солнечных полянах клещей меньше, чем в тени. Помните, что насекомое не впивается в кожу сразу, какое-то время оно будет искать место для укуса, поэтому есть возможность быстро его найти и снять с себя», — отметили в ведомстве.

После похода в лес специалисты порекомендовали снять одежду, тщательно её встряхнуть и внимательно осмотреть тело.

«Излюбленные места охоты клещей — хвойные леса, влажные затенённые места с густым подлеском и высоким травостоем. Гораздо больше клещей на обочинах лесных троп, в траве, чем в чаще леса. Подцепить клеща можно не только на природе: принести его в дом может и домашнее животное, которое гуляет по улице», — заключили в МЧС.

Ранее псковичам рассказали, что делать при укусе клеща. Также псковские скверы и парки обработают от клещей.

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