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Культура

Главный художник псковского драмтеатра рассказал о работе над костюмами для «Морфия»

Спектакль «Морфий» Псковского драмтеатра имени А. С. Пушкина получил Российскую национальную театральную премию «Золотая маска» сразу в двух номинациях: «Лучшая женская роль второго плана» и «Лучшая работа художника по костюмам». Обладатель последней, главный художник псковского театра Александр Стройло прокомментировал это событие, пишет «АиФ-Псков».

Фото: АиФ-Псков

«Когда делаешь любую творческую работу, то кажется, что делаешь шедевр. А когда она выходит – то видишь, что это какой-то ужас! Просто жуть с ружьем! Но проходит время, и понимаешь: вроде, ничего. Неплохо получилось! Это у меня, собственно, с детства, с Дома пионеров, где я резал диногравюры. Когда ты режешь, ты думаешь: ну, вообще красота! Потом отпечатываешь, и жалеешь, что на такую ерунду столько времени потратил. А позднее находишь оттиск, и понимаешь: а чего ты выпендривался?! Очень даже ничего получилось!» - рассказал Александр Стройло.

Он получил награду за лучшую работу художника по костюмам совместно с режиссером спектакля Антоном Федоровым. Причем, по словам Александра Стройло, работа с режиссерами всегда строится по-разному. «Есть те, кому ты только все показываешь и согласовываешь. А есть режиссеры, которые внедряются во все», - поделился главный художник. Он подчеркнул, что в этот раз Антон Федоров, как режиссер, взял инициативу на себя. «Так что в этой «Маске» заслуга в большой степени его», - рассказал Александр Стройло.

Как отметил главный художник псковского театра, костюмы, которые получилось сделать для спектакля примерно на 90% близки к реальности. «У нас точных копий нет, все достаточно условно. Театр намного свободнее, чем кино. Здесь можно оперировать разными материалами, а в кино все очень жестко, если описывается конкретная эпоха», - заключил Александр Стройло.

Подробное интервью можно посмотреть по ссылке.

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