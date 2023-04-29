Первый поток в Центре патриотического воспитания Псковской области стартует 11 мая

22:11, 29 апреля 2023, ПАИ

Первая группа обучающихся в Центре военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания в Псковской области начнёт занятия 11 мая. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём еженедельном видеообращении к жителям региона.

«Пилотная группа начнёт занятия по сокращённой программе уже на следующей неделе. Мы обкатаем методику, посмотрим, как она работает, и при необходимости скорректируем. К слову, в этой пилотной группе будут заниматься и мои дети. Уверен, им будет интересно и полезно, а мне важно получить обратную реакцию. После этого первый поток начнёт занятия 11 мая. Ученики — это ребята от 14 до 18 лет — будут заниматься дважды в неделю по два часа. Программа будет включать в себя четыре основные дисциплины: огневую и тактическую подготовку, тактическую медицину, курсы БПЛА, где ребята научатся управлять беспилотниками», — рассказал глава региона.

Ранее сообщалось, что 20 инструкторов из Псковской области завершили обучение и готовы приступить к работе в Центре военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания.