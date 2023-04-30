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Общество

Дешёвая ипотека закончится в России с 1 мая

Правила выдачи ипотеки ужесточаются с 1 мая: Центробанк повышает надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам на покупку жилья в новостройках по договорам долевого участия. Таким образом, ипотека по минимальным ставкам прекратит своё существование, рассказал доцент кафедры финансов и кредита Института экономики и финансов Государственного университета управления Николай Кузнецов.

«А так как именно она являлась основным инструментом покупки недвижимости (на её долю приходится порядка 75 процентов всех сделок), то это приведёт к существенному снижению спроса на первичном рынке недвижимости. Девелоперам станет сложнее реализовать строящиеся объекты», — отметил эксперт, пишет агентство «Прайм».

По его мнению, эти меры обеспечат торможение цен на первичное жильё. Они едва ли глобально снизятся, однако и расти тоже перестанут.

«Кроме того, как всегда бывает при снижении спроса, существенно возрастёт конкуренция. Застройщикам придётся изобретать какие-то новые инструменты для стимулирования граждан покупать квартиры именно у них», — предположил Николай Кузнецов.

С начала прошлого года на российском рынке недвижимости рост цен на жильё в новостройках существенно опережал динамику вторичного рынка. Как объяснил эксперт, причина кроется в предпринятой в период пандемии попытке подстегнуть экономику через стимулирование жилищного строительства. В результате появились рекордно низкие ставки по ипотечным кредитам на покупку квартир в новостройках, был разработан и внедрён целый ряд специальных ипотечных программ (в том числе программы ипотека от застройщика с околонулевыми ставками). Одновременно снизились стандарты кредитования и требования к качеству заёмщиков.

По словам Николая Кузнецова, это привело к тому, что скорость удорожания «первички» значительно опережала рост цен на «вторичку» и доходов населения. Возросла и кредитная нагрузка. Так, по оценкам ЦБ, почти половина граждан, оформивших ипотеку в последнем квартале 2022 года, в совокупности тратят на выплаты по различным кредитам свыше 80 процентов своего дохода. В такой ситуации любой негатив с работой и доходами чреват для человека потерей возможности оплачивать кредит и, как следствие, лишением ипотечного жилья. Предотвратить рост такой высокорисковой ипотеки и призвана новация Центробанка, заключил экономист.

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