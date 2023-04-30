В Пскове почтили память Михаила Минина

18:41, 30 апреля 2023, ПАИ

В Пскове почтили память Михаила Минина. Торжественное возложение цветов к памятной доске ветерану Великой Отечественной войны, Почетному гражданину Пскова состоялось 30 апреля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской городской Думы.

Мероприятие состоялось на улице Новоселов, у дома №48. Отдать дань памяти ветерану пришли представители городской Думы и общественных организаций, ветераны, военнослужащие, воспитанники центра «Патриот», а также курсанты Академии ФСИН.

«Важно, чтобы подвиг тех, кто победил, навсегда сохранился в памяти потомков. Надо знать историю, помнить своих дедов и прадедов, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны», - подчеркнул в своем выступлении председатель городской Думы Александр Гончаренко.

Председатель Собрания высшего офицерского состава Псковской области, генерал-лейтенант Валентин Костенко отметил, что сегодня псковичи преклоняют головы перед подвигом советского солдата.

Михаил Минин - участник Великой Отечественной войны, Почетный гражданин города Пскова. В 1945 году в составе штурмовой группы он первым водрузил Знамя Победы над зданием Рейхстага в Берлине. Удостоен звания Героя Советского Союза. Памятная доска располагается на доме, где Михаил Минин прожил с 1990 по 2008 год.

Ранее сообщалось, что псковские курсанты провели субботник у мемориальной доски Михаилу Минину.