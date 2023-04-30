«Парту героя» открыли псковскому десантнику в Архангельской области

20:14, 30 апреля 2023, ПАИ

«Парту Героя» открыли псковскому десантнику в Новолавельской школе №3, которая находится в Пинежском районе в Архангельской области. Об этом сообщается в группе «Мы — пинежане» в соцсети «ВКонтакте».

Парта посвещена Григорию Ягодинову, который вырос в Новолавеле и учился в Новолавельской школе. Срочную службу мужчина проходил в Пскове в воздушно-десантных войсках, где и остался по контракту.

В группе подчеркнули, что Григорий отдал свою жизнь ради обеспечения безопасности страны. «Склоняем голову перед его подвигом», — отметили в сообщении.

«Парта Героя» — это обычный ученический стол, на котором размещена фотография героя, имеется информация о фактах его биографии и заслугах. Право сидеть за «Партой Героя» будет присуждаться учащимся за отличные успехи в учёбе, а также за активную общественную работу.

Ранее сообщалось, что «Парту Героя» открыли в Усвятской средней школе, которая посвещена Вадиму Харитонову,