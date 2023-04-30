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Общество

«Парту героя» открыли псковскому десантнику в Архангельской области

«Парту Героя» открыли псковскому десантнику в Новолавельской школе №3, которая находится в Пинежском районе в Архангельской области. Об этом сообщается в группе «Мы — пинежане» в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: группа «Мы — пинежане» в соцсети «ВКонтакте»

Парта посвещена Григорию Ягодинову, который вырос в Новолавеле и учился в Новолавельской школе. Срочную службу мужчина проходил в Пскове в воздушно-десантных войсках, где и остался по контракту.

В группе подчеркнули, что Григорий отдал свою жизнь ради обеспечения безопасности страны. «Склоняем голову перед его подвигом», — отметили в сообщении. 

«Парта Героя» — это обычный ученический стол, на котором размещена фотография героя, имеется информация о фактах его биографии и заслугах.  Право сидеть за «Партой Героя» будет присуждаться учащимся за отличные успехи в учёбе, а также за активную общественную работу. 

Ранее сообщалось, что «Парту Героя» открыли в Усвятской средней школе, которая посвещена Вадиму Харитонову, 

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