Закрытие ралли «Голубые озёра – 2023» прошло в Пустошке
Торжественное закрытие соревнований и награждение участников ралли «Голубые озёра – 2023», первого этапа Кубка Содружества «Трофей Александра Невского» и седьмого этапа Кубка России состоялось в Пустошкинском районном центре культуры сегодня, сообщает газета «Вперёд».
Для гостей мероприятия выступили артисты художественной самодеятельности.
Ранее сообщалось, что в Пустошке прошло открытие ралли «Голубые озёра – 2023».
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