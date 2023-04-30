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Общество

Закрытие ралли «Голубые озёра – 2023» прошло в Пустошке

Торжественное закрытие соревнований и награждение участников ралли «Голубые озёра – 2023», первого этапа Кубка Содружества «Трофей Александра Невского» и седьмого этапа Кубка России состоялось в Пустошкинском районном центре культуры сегодня, сообщает газета «Вперёд». 

Для гостей мероприятия выступили артисты художественной самодеятельности.

Ранее сообщалось, что в Пустошке прошло открытие ралли «Голубые озёра – 2023».

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