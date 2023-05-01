В Ленинградской области проведут проверку после подрыва опоры ЛЭП

11:32, 01 мая 2023, ПАИ

Прокуратура организовала проверку по факту обрушения опоры ЛЭП из-за взрыва в Гатчинском районе Ленинградской области, сообщает РИА Новости.

«По предварительным данным, в Гатчинском районе Ленинградской области сегодня ночью произошло обрушение ЛЭП в связи со взрывом неустановленного вещества в непосредственной близости от объекта электрической сети. Руководство прокуратуры региона на месте происшествия координирует работу следственных, оперативных органов и аварийных служб», — сообщает пресс-служба прокуратуры.

Ранее о подрыве опоры линии электропередачи в Гатчинском районе Ленинградской области сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. По его информации, около полуночи в понедельник на территории Сусанинского поселения Гатчинского района подорвана опора линии электропередач. На второй опоре был обнаружен неизвестный предмет, позже взрывотехники сняли и разминировали заряд со взрывателем. Инцидент не повлиял на электроснабжение потребителей, уточнил глава региона.

