Великолучанин Мухаммад Шехов готовится к новому бою в США

15:45, 02 мая 2023, ПАИ

Следующий бой великолучанина Мухаммада Шехова планируется в мае. Об этом ПАИ сообщил пресс-секретарь дирекции Федерации бокса России в СЗФО Олег Лаптев.

По его словам, Шехов сейчас набирает форму и активно тренируется в Америке бок о бок с известными профессиональными боксёрами мира.

Напомним, что великолукский боксёр одержал победу над танзанийским гостем во время профессионального турнира RCC Boxing Promotions в Екатеринбурге. После этого Мухаммад Шехов занял шестое место в мировом рейтинге WBO второго легчайшего веса (до 55,3 кг).