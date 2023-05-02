В Великих Луках не будет парада и салюта на 9 Мая

16:18, 02 мая 2023, ПАИ

В Великих Луках не будет парада и салюта на 9 Мая, а акция памяти «Бессмертный полк» состоится в онлайн-формате, сообщили ПАИ в пресс-службе администрации города.

В 11:00 на братском кладбище воинов Советской Армии, погибших в 1941-1943 годах, состоится церемония возложения цветов. В 11:30 цветы и венки возложат к стеле «Великие Луки – город воинской славы» на площади Ленина. В 12:00 такие же церемонии пройдут у Вечного огня, могилы А. М. Матросова, Танка Т-34 и обелиска Славы.

Затем в 13:00 в ДК ЛК пройдет тематическая программа «Битва хоров». В 14:00 на площади Рокоссовского волонтёры проведут акцию «Георгиевская ленточка». В 15:00 состоится праздничный концерт, посвященный 78-й годовщине победы в Великой Отечественной войне (вход по пригласительным).

9 мая с 10:30 до 18:30 по городу Великие Луки проедет звуковая машина с песнями и поздравлениями, посвященными Великой Победе. Маршрут будет пролегать через центральные улицы и по популярным направлениям движения горожан.

В Детской школе искусств с 28 апреля работает выставка работ учащихся «Шёл солдат, друзей теряя». 3 мая в 13:00 в ДК ЛК пройдет мероприятие с участием ветеранских клубов ко Дню Победы «Вспомним всех!». В этот же день в 13:00 в краеведческом музее состоится торжественное открытие планшетной выставки «Военные корреспонденты». А 9 мая в 11:00 в стенах музея будет открыта выставка из семейных архивов учащихся образовательных учреждений города, посвященная героям Великой Отечественной войны, «Мой герой».

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников объяснил, почему парада и салюта не будет и в Пскове.