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Общество

Отключение водоснабжения в некоторых домах и школе произойдёт завтра в Печорах

Фото газеты «Печорская правда»

3 мая с 9:00 будет отключено водоснабжение в домах № 8, 10, 11, 12 на улице Индустриальной в райцентре, а также в Печорской средней школе № 3. Об этом сообщает газета «Печорская правда».

«Отключение связано с ликвидацией аварии в системе», — пояснили на муниципальном предприятии «Печорские тепловые сети». С 00:00 3 мая во всех микрорайонах Печор, кроме центра, будет снижено давление в системе.

«Приносим людям свои извинения и просим отнестись с пониманием к сложившейся ситуации», — отметили на предприятии.

До отключения жильцы могут сделать запасы воды для бытовых нужд. Возобновлять водоснабжение планируется по мере устранения неполадок в сети.

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