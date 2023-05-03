Российский препарат от коронавируса «Мир 19» появится в аптеках к концу мая

08:00, 03 мая 2023, ПАИ

Препарат для лечения COVID-19 «Мир 19», разработанный Федеральным медико-биологическим агентством, появится в аптеках к концу мая. Он будет эффективен и против варианта коронавируса «арктур», сообщили в пресс-службе ФМБА.

«В досье на препарат «МИР 19» были внесены изменения в части условий отпуска, а именно появилась возможность отпуска препарата по рецепту врача, то есть было разрешено применение препарата «МИР 19» при амбулаторном лечении пациента. Препарат появится в ряде аптек уже к концу мая этого года», - приводит слова ФМБА РИА Новости.

Отмечается, что новый подштамм «арктур» не повлияет на эффективность препарата, так как его действие направлено на высококонсервативный участок гена коронавируса.

Ранее псковичей предупредили о росте заболеваемости новым штаммом «арктур».