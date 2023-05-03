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Общество

Сотрудники Изборского музея помогут лебедю с застрявшим в шее крючком

Сотрудники музея-заповедника «Изборск» помогут лебедю с застрявшим рыболовным крючком в шее, сообщили ПАИ в музее.

О раненом лебеде сотрудники музея узнали 30 апреля. На следующий день они попытались поймать птицу своими силами. «Нашли лодку, попытались подплыть к птице ближе и поймать, но сделать этого не удалось», - рассказали в музее-заповеднике.

2 мая для оказания помощи лебедю приезжал охотовед из Печорского района, которому также не удалось поймать птицу.

«В прошлый раз от своих спасителей лебедь уходил исключительно вплавь, что заставило нас сделать предположение, что на крыло он по какой-то причине встать не может. Но сегодня к всеобщему удивлению лебедь проворно улетел от охотоведа», - добавили сотрудники музея.

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