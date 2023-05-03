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Культура

Проект «Галерея-джаз» в Пскове откроется уличным концертом

Проект «Галерея-джаз» откроется уличным концертом во дворе Поганкиных палат в Пскове. Об этом на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации сообщил директор Псковской областной филармонии Сергей Жаворонок.

Он подчеркнул, что для участия в проекте планируется привозить в Псков джазовых исполнителей со всей страны. «На первом концерте будет выступать сборный коллектив. Сергей Шишков, джазовый пианист из Великих Лук, набирает сессионных музыкантов — команду, которая собрана из разных школ и направлений. Они и выступят перед псковскими зрителями», — рассказал директор областной филармонии. 

Сергей Жаворонок также призвал зрителей с пониманием отнестись к своеобразной рассадке на концерте, так как «планировка внутреннего дворика сложная». 

«Если вдруг будет ливень, то концерт перенесут. Если дождь будет небольшой, то для зрителей предусмотрят дождевики, а музыканты в любом случае будут закрыты шатром. Что касается кейтеринга: мы поставим буфетную зону и, как в любом театре, зрители смогут прийти и угоститься, что-то выпить. Хочется, чтобы это был не просто концерт «пришли-ушли», а настоящее событие для любителей музыки», - подытожил Сергей Жаворонок.

Напомним, первый уличный концерт в рамках проекта состоится во дворе Поганкиных палат 20 мая в 20:00. Продажа билетов уже началась, всего их будет доступно около 250.

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