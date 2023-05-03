Эстафета «Псковской правды» пройдет в формате флешмоба

14:04, 03 мая 2023, ПАИ

Эстафета «Псковской правды», посвященная 78-й годовщине Великой Победы, пройдет в формате флешмоба. Решение отменить традиционный забег было принято в целях обеспечения безопасности участников. Об этом пишет «Псковская правда».

Ранее проведение традиционного забега было запланировано на 4 мая, но по итогам заседания антитеррористической комиссии при администрации Пскова и консультаций с представителями силовых ведомств его отменили.

На эстафету «Псковской правды» уже зарегистрировались более двух десятков команд, представляющих компании, организации и учреждения региона.

Учитывая, что все они уже были готовы принять участие в эстафете, организаторы предлагают им принять участие в тематическом флешмобе. По новым правилам команды должны пробежать дистанцию в 1520 метров, передавая эстафетную палочку. Забег осуществляется в удобное время и в любом подходящем для этого месте.

Фото и видео этих забегов требуется разместить в корпоративных и личных соцсетях с хештегами #своихнебросаем #победабудетзанами #эстафетапп2023, сообщают организаторы.

Напомним, что организаторами эстафеты выступают АНО «Издательский дом «Медиацентр 60», спортшкола олимпийского резерва «Надежда», комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Пскова, комитет по спорту Псковской области.