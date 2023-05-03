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Культура

Тематические зоны организуют на молодежном Балу Победы в Пскове

Молодежный Бал Победы, посвящённый 78-й годовщине Победы, пройдет в Пскове 4 мая. Участников и гостей праздника ждут танцевальные номера, тематические зоны, мастер-классы, фотозона и другие развлечения. Об этом ПАИ сообщили в Псковском молодежном центре. 

Участники бала исполнят известные танцы 1940-х годов под живую музыку военного духового оркестра. Репетиции номеров проходили под руководством хореографа Светланы Бурдонос.

Как сообщили организаторы, в перерывах между танцами будут работать тематические зоны, где своими руками можно изготовить блиндажные свечи и маскировочные сети или украсить заготовки из дерева. Также можно будет сделать памятные фотографии в стиле 1930-50-х годов в фотозоне, организованной музеем «Вперёд в СССР».

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