Тематические зоны организуют на молодежном Балу Победы в Пскове

15:44, 03 мая 2023, ПАИ

Молодежный Бал Победы, посвящённый 78-й годовщине Победы, пройдет в Пскове 4 мая. Участников и гостей праздника ждут танцевальные номера, тематические зоны, мастер-классы, фотозона и другие развлечения. Об этом ПАИ сообщили в Псковском молодежном центре.

Участники бала исполнят известные танцы 1940-х годов под живую музыку военного духового оркестра. Репетиции номеров проходили под руководством хореографа Светланы Бурдонос.

Как сообщили организаторы, в перерывах между танцами будут работать тематические зоны, где своими руками можно изготовить блиндажные свечи и маскировочные сети или украсить заготовки из дерева. Также можно будет сделать памятные фотографии в стиле 1930-50-х годов в фотозоне, организованной музеем «Вперёд в СССР».