Фестиваль «Ледовое побоище» пройдет в Гдовском районе

16:55, 03 мая 2023, ПАИ

Фестиваль «Ледовое побоище» пройдет на берегу Чудского озера в гдовской деревне Самолва 15 июля. Об этом сообщили организаторы в группе мероприятия в социальной сети «ВКонтакте».

«Это означает, что всех нас вновь ожидает большое и красочное мероприятие, на площадках которого состоятся показательные выступления реконструкторов и всадников, мастер-классы, большая ремесленная ярмарка, турнирные состязания и великолепная концертная программа», - говорится в сообщении.

Заявки на участие реконструкторов принимает Василий Чепелов в личные сообщения по форме:

- название клуба,

- коллективная фотография клуба,

- ответственное лицо и контактные данные.

«Ледовое побоище» - ежегодный военно-исторический фестиваль, посвященный славной победе дружины Александра Невского над воинами Ливонского ордена.

Напомним, в 2022 году фестиваль собрал около 7000 гостей.