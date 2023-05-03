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Общество

Фестиваль «Ледовое побоище» пройдет в Гдовском районе

Фестиваль «Ледовое побоище» пройдет на берегу Чудского озера в гдовской деревне Самолва 15 июля. Об этом сообщили организаторы в группе мероприятия в социальной сети «ВКонтакте».

«Это означает, что всех нас вновь ожидает большое и красочное мероприятие, на площадках которого состоятся показательные выступления реконструкторов и всадников, мастер-классы, большая ремесленная ярмарка, турнирные состязания и великолепная концертная программа», - говорится в сообщении.

Заявки на участие реконструкторов принимает Василий Чепелов в личные сообщения по форме:
- название клуба,
- коллективная фотография клуба,
- ответственное лицо и контактные данные.

«Ледовое побоище» - ежегодный военно-исторический фестиваль, посвященный славной победе дружины Александра Невского над воинами Ливонского ордена.

Напомним, в 2022 году фестиваль собрал около 7000 гостей

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