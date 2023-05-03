Акция «Окна Победы» стартовала в Великих Луках
Патриотическую акцию «Окна Победы», посвященную 78-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, запустил городской студенческий совет Великих Лук, сообщается в группе организации в соцсети «ВКонтакте».
Подобной акцией организаторы хотят выразить свою благодарность ветеранам войны, а также почтить память погибших.
К мероприятию может присоединиться любой желающий, украсив окна символами Великой Победы. Для оформления можно использовать георгиевские ленточки, фотографии ветеранов, цветы, красные звезды, рисунки детей и другие атрибуты праздника. Символы Победы можно изобразить с помощью красок, вырезать трафареты из бумаги, выложить стикерами. Также можно самому придумать способ и материал нанесения на окна.
К украшению рекомендуется подходить творчески, учитывая огромное уважение к памяти и подвигу советского народа в Великой Отечественной войне.
Самых активных и креативных участников ждут призы от городского студенческого совета Великих Лук. Итоги конкурса подведут 5 мая.
Подробнее об условиях участия в конкурсе можно узнать в группе городского студенческого совета Великих Лук в соцсети «ВКонтакте».
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