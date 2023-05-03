Самые распространённые ошибки выявил «Тотальный диктант – 2023»

21:40, 03 мая 2023, ПАИ

За 19 лет акция приобрела всемирный масштаб, в 2023 году событие собрало на своих площадках и онлайн более 456 300 человек. Об этом сообщает корреспондент «Российской газеты».

Текст «Тотального диктанта – 2023» состоял из четырёх частей. Их автором был дальневосточный писатель Василий Авченко, и все его тексты были посвящены классику дальневосточной литературы Владимиру Арсеньеву. Все эти части можно было написать очно в разных часовых зонах или онлайн на сайте проекта.

В первой части больше всего ошибок было связано с сочетанием «нимало не исчерпан» где слово «нимало» ошибочно писали через е и/или раздельно. Кроме того, трудными для пишущих оказались слова «невообразимых» и «бессчётным».

Во второй части одним из самых сложных оказалось слово «сызмальства».

Ещё одним трудным словом стало «интеллигент» из третьей части текста, где количество ошибок было немалым, но не запредельным. Трудности пишущим диктант доставили и другие слова: «периферии», «небезынтересна» и причастие «не осмыслена».

В четвёртой части больше всего ошибок оказалось связано со словом «чересчур», которое уже не первый год становится камнем преткновения для пишущих «Тотальный диктант».

Если же говорить о пунктуации, то одним из самых сложных мест стало предложение из 3-й части текста: «Арсеньев, вне всякого сомнения, незаурядный прозаик...» Здесь нужно было вспомнить сразу два правила: выделить запятыми вводное «вне всякого сомнения» и не ставить тире: оно опускается, если между подлежащим и сказуемым располагается вводное слово.

Как обычно, на огонёк к «Тотальному диктанту» заглянула несравненная Ева Даласкина [шуточный собирательный образ, своего рода мем, популярный среди организаторов, волонтёров и участников акции. — РГ]. В этот раз она превратила сочетание «полевым дневником» в «болевым коньяком», «ландшафты» в «лонг-шахты», а вместо японского классика Акиры Куросавы в тексте оказалась некая Ира Красава.