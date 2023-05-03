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Общество

Тестовые занятия в Центре военно-спортивной подготовки посетил губернатор

Глава региона вместе с детьми принял участие в тестовых занятиях, которые сегодня начались в Центре военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания Псковской области. Об этом Михаил Ведерников сообщил в своём телеграм-канале.

Иструкторы провели уроки практической стрельбы и оказания первой медицинской помощи.

По словам губернатора, пока происходит первоначальный этап обкатки различных образовательных модулей. Важно, чтобы у инструкторов появился навык работы с детьми и подростками разного возраста.

Работа центра начнётся с 11 мая.

«Для пилотного запуска всё прошло на хорошем уровне. Уверен, центр будет востребован!» — отметил Михаил Ведерников.

Пока обучение будет организовано в помещениях ПсковГУ на ул. Некрасова, 24 и Льва Толстого, 6. Подробности о работе центра глава региона рассказывал в недавнем выпуске «Еженедельное».

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