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Общество

Подача воды восставлена в домах Печор

Поступила информация о том, что жители домов № 1, 2, 3, 4, 5 на улице Индустриальной, а также на улицах Рагозино и Приозёрной в Печорах временно останутся без водоснабжения. Об этом сообщает газета «Печорская правда».

Дело в том, что обнаружена авария на водопроводе, которая требует дорогостоящего ремонта, а необходимых запчастей пока нет. «Но уже всё необходимое для восстановления нормальной работы системы заказано и должно 4 мая прибыть в Печоры. Также 4 мая предпримем максимум усилий для ликвидации прорыва», — пояснили на муниципальном предприятии «Печорские тепловые сети».

Отметим, что в остальных домах на улицах Индустриальной и Мелиораторов, а также в центральной части города подача волны восстановлена в полном объёме.

«Для бытовых нужд жителей домов, оставшихся без воды, будет организован подвоз ресурса в заявительном порядке», — рассказали на МП «Печорские тепловые сети».

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