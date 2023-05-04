Михаил Ведерников посетил лагерь участников похода «Наследие»

16:37, 04 мая 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетил лагерь участников Третьего Международного патриотического похода «Наследие». Об этом сообщается в официальном телеграм-канале региона.

Глава региона прошел по тематическим площадкам: побывал в палатке «Страницы истории», посмотрел, как проводит обучение Всероссийский студенческий корпус спасателей.

На полигоне, где размещены площадки международного похода «Наследие», губернатор посетил тир – там участники обучаются стрелять из пневматического оружия. Михаил Ведерников тоже выстрелил по мишеням.

В рамках работы патриотического лагеря ребятам в течение трех дней предстоит жить в походных условиях и принимать участие в мероприятиях спортивной, культурной и воспитательной направленности. Это будут лекции, экскурсии, квесты и другое.

Участие в патриотическом походе принимают подростки из Псковской, Удмуртской, Московской областей, Пермского и Забайкальского краёв, а также Витебской области из Белоруссии. Организаторами мероприятия стали Управление МВД России по Псковской области и правительство региона. К реализации проекта активно подключились также представители Минобороны России, общественных организаций и Псковской епархии.

Ранее сообщалось, что первые участники похода «Наследие» прибыли в Псковскую область.