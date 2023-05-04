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Культура

На раскопах в Печорах нашли старинную монету

Старинную монету обнаружили при проведении археологических раскопок на Соборной площади в Печорах. Об этом пишет газета «Печорская правда». 

«Скорее всего, это нечто среднее между копейкой и полушкой», - рассказала старший научный сотрудник Археологического центра Псковской области Ирина Аракчеева.

Напомним, что археологические исследования на Соборной площади связаны с предстоящими работами по благоустройству.

Ранее сообщалось, что Археологический центр Псковской области ищет волонтеров  для помощи на раскопах. 

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