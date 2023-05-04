На раскопах в Печорах нашли старинную монету
Старинную монету обнаружили при проведении археологических раскопок на Соборной площади в Печорах. Об этом пишет газета «Печорская правда».
«Скорее всего, это нечто среднее между копейкой и полушкой», - рассказала старший научный сотрудник Археологического центра Псковской области Ирина Аракчеева.
Напомним, что археологические исследования на Соборной площади связаны с предстоящими работами по благоустройству.
Ранее сообщалось, что Археологический центр Псковской области ищет волонтеров для помощи на раскопах.
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