На раскопах в Печорах нашли старинную монету

17:51, 04 мая 2023, ПАИ

Старинную монету обнаружили при проведении археологических раскопок на Соборной площади в Печорах. Об этом пишет газета «Печорская правда».

«Скорее всего, это нечто среднее между копейкой и полушкой», - рассказала старший научный сотрудник Археологического центра Псковской области Ирина Аракчеева.

Напомним, что археологические исследования на Соборной площади связаны с предстоящими работами по благоустройству.

Ранее сообщалось, что Археологический центр Псковской области ищет волонтеров для помощи на раскопах.