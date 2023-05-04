Международный патриотический поход посетило около ста участников

20:51, 04 мая 2023, ПАИ

Около 100 человек стали участниками III Международного патриотического похода «Наследие». Об этом сообщил Михаил Ведерников в своём телеграм-канале.

В походе встретились команды из Псковской области, Республики Удмуртия, Забайкальского края, Пермского края, Москвы и Витебской области Республики Беларусь.

Губернатор Псковской области вместе с членом Совета Федерации Юрием Валяевым, начальником УМВД России по Псковской области Алексеем Овсянниковым и другими гостями посетили площадки мероприятия, пообщались с участниками.

Ребята практикуются в стрельбе из лука и пневматического оружия, изучают навыки выживания в экстремальных ситуациях, знакомятся с историей Великой Отечественной войны, подвигами наших героев. Их ждут интересные экскурсии, походы, квесты и песни у костра.