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Общество

Любовь Николаева - о программе благоустройства: Псковичи хотят жить в комфортных условиях

Принять участие в голосовании в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» и поддержать идею создания спортивной площадки на общественной территории у дома № 5а на yлице Poкoccoвcкoгo и дома № 6 на улице Байкова призвала жителей города депутат Псковской городской Думы Любовь Николаева в беседе с корреспондентом ПАИ.

По её словам, там планируют установить воркаут-площадку. 

«Эта территория относится к разряду общественных, она находится в центре нашего густозаселённого микрорайона, между торговым центром «Гулливер» и зданием первого корпуса Центра образования «Псковский педагогический комплекс», - уточнила Любовь Николаева.

Фото здесь и далее: сайт 60.gorodsreda.ru

В непосредственной близости расположены многоэтажные дома. «Это территория, на которой изначально после застройки микрорайона была расположена спортивная площадка, но с течением времени она пришла в негодность, поэтому ее демонтировали. Позже жители высказали пожелания о возрождении площадки», - сказала депутат.

По её словам, такая возможность появилась благодаря проектам благоустройства в рамках нацпроектов. «Ведь, действительно, псковичи хотят жить в комфортной городской среде, чтобы в шаговой доступности были детские и спортивные площадки. А теперь все зависит от нашей активности! Чем активнее жители будут голосовать, тем больше будет возможностей реализовать проект», - отметила собеседница ПАИ.

Она отметила, что постоянно отслеживает ход голосования, и призвала псковичей активнее отдавать свой голос за понравившуюся площадку. «Нашим жителям нужно обязательно активизироваться и голосовать. Это в интересах жителей нашего микрорайона и школьников», - подчеркнула Любовь Николаева.

Депутат также рассказала, что в рамках реализации программы «Газпром - детям» на территории второго корпуса ППК на улице Западной, 19 был построен стадион. «Он великолепный и пользуется большим спросом жителей! И было бы очень неплохо, чтобы рядом с территорией второго корпуса появилась такая площадка, куда также жители смогут ходить. Мы очень надеемся, что жители проявят активность и проголосуют!» - заключила она.

Всего в голосовании по проекту «Формирование комфортной городской среды» участвует более 80 территорий Псковской области. Жители региона онлайн могут определить объекты, которые будут благоустроены в следующем году в первую очередь.

Принять участие в голосовании может каждый россиянин старше 14 лет. Участнику голосования необходимо зайти на онлайн-платформу, авторизоваться через ЕСИА на сайте «Госуслуги», выбрать свой населенный пункт и отдать голос за наиболее понравившийся проект. Проголосовать можно только за одну территорию.

Всероссийское голосование за объекты благоустройства в рамках программы ФКГС продлится до 31 мая.

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