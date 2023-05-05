Олеся Назарой - о походе «Наследие»: Прекрасный форум, непростые участники

10:43, 05 мая 2023, ПАИ

Заместитель директора АНО «Центр молодежи и общественных инициатив» Олеся Назарой дала свою оценку международному патриотическому походу «Наследие».

«Прекрасный форум, непростые участники, но очень и очень требующие внимания. Это тот случай, когда работа не с золотой молодёжью, не с лидерами, а именно с группами риска важна и нужна!» - уверена Назарой.

По ее словам, она проводила занятие с участниками похода. «Прекрасные, глубокие ребята, которые слушают, впитывают, - отметила Назарой. - Чем больше такой работы будет именно не только с активными, но и с ребятами разных категорий, тем больше понимания у них будет исторических ценностей и значимости их самих для нашей страны, каждого молодого и социально заряженного гражданина».