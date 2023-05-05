Псковские курсанты посоревновались в сборке автомата Калашникова

17:35, 05 мая 2023, ПАИ

Служебно-прикладная эстафета, посвященная 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошла на базе Псковского филиала университета ФСИН России. Об этом сообщили ПАИ в образовательном учреждении.

Мероприятие организовали сотрудники кафедры физической, огневой и тактико-специальной подготовки. Курсанты состязались на время в беге, переноске раненого и боеприпасов, использовании спецсредств, а также в неполной разборке-сборке автомата Калашникова.

По итогам эстафеты победу одержала команда 31-й учебной группы, курсанты 23-й учебной группы стали вторыми, третье место заняла команда 21-й учебной группы.

Награждение победителей и призеров соревнований состоится на ближайшем построении личного состава на плацу образовательной организации.

Ранее псковские курсанты стали призёрами научных и творческих конкурсов в Рязани.