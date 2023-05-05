До -7 градусов ожидается в Псковской области ночью

14:04, 05 мая 2023, ПАИ

До -7 градусов ожидается в Псковской области ночью 6 мая. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.

На территории региона прогнозируют переменную облачность, без осадков. Будет дуть ветер северных направлений со скоростью 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит от -7 до -2 градусов, днем - от +7 до +12 градусов.

Атмосферное давление будет выше нормы.

Ранее в Псковском гидрометцентре объяснили причину холодной погоды в начале мая.