До -7 градусов ожидается в Псковской области ночью
До -7 градусов ожидается в Псковской области ночью 6 мая. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.
На территории региона прогнозируют переменную облачность, без осадков. Будет дуть ветер северных направлений со скоростью 5-10 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью составит от -7 до -2 градусов, днем - от +7 до +12 градусов.
Атмосферное давление будет выше нормы.
Ранее в Псковском гидрометцентре объяснили причину холодной погоды в начале мая.
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