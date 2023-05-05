Псковский ансамбль стал лауреатом всероссийского конкурса «Казачья застава»

16:32, 05 мая 2023, ПАИ

Казачий ансамбль «Златница» (руководитель Светлана Карасева) стал лауреатом I степени на XIII всероссийском фестивале-конкурсе «Казачья застава». Об этом сообщается в Telegram-канале комитета по культуре Псковской области.

Фестиваль проходит со 2 по 5 мая в Санкт-Петербурге. В этом году мероприятие было посвящено 320-летию основания Санкт-Петербурга и 80-летию прорыва блокады Ленинграда в годы Великой Отечественной войны.

«Гордимся нашими земляками и желаем дальнейших творческих успехов!» - говорится в сообщении.