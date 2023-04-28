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Общество

Псковский природоохранный прокурор получил назначение в Курскую область

Псковский природоохранный межрайонный прокурор Сергей Самолётов получил назначение в Курскую область. В регионе он займёт пост первого заместителя прокурора. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре Псковской области

Соответствующий приказ 27 апреля подписал генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.

Ранее сообщалось, что прокурор Псковской области Иван Грибов назначен на пост прокурора Владимирской области. Исполняет его обязанности Алексей Попов.

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