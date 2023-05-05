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Общество

Гдовичей призвали сообщать о фактах незаконной охоты

В Гдовском районе неизвестный расстрелял из охотничьего ружья аиста, которого год назад спасли волонтеры, организовав сложную операцию. Местные жители и зоозащитники недоумевают, у кого могла подняться рука на благородную птицу.

Фото: группа «Дом белого аиста» в соцсети «ВКонтакте»

Аиста застрелили в деревне Низовицы 3 мая, об этом стало известно из группы «Дом белого аиста» в соцсети «ВКонтакте». Позже выяснилось, что в теле убитой птицы найдена охотничья дробь.

Создатель приюта, орнитолог Марина Сиденко после данного случая попросила местных жителей и гостей Гдовского края «не оставаться равнодушными, не проходить мимо фактов незаконной охоты в деревне и по каждому выстрелу делать сообщение в дежурную часть полиции».

«Если вы стали очевидцами данного факта или обладаете информацией по данному случаю, просьба обратиться в полицию Гдовского района либо связаться с нами. Только вместе мы сможем остановить беспредел, творящийся рядом с нашими домами», – призвала она.

По ее словам, «этот случай показывает, как беззащитны мы и наши животные». Учитывая, что в приюте сейчас «на вольном выгуле» около 20 птиц, ей есть чего бояться. Единственный выход, по мнению орнитолога, – «поднимать волну негодования, чтобы такие люди видели, что окружающие о них думают». 

Подробнее об этой истории читайте в материале «АиФ-Псков».

Ранее сообщалось, что убийце аиста в Гдовском районе грозит символический штраф.

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