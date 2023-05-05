Более чем на 40% вырос медиаиндекс Михаила Ведерникова в апреле

17:52, 05 мая 2023, ПАИ

На 41%, до уровня в 20 256,4 единицы, вырос медиаиндекс губернатора Псковской области Михаила Ведерникова по итогам апрельского медиарейтинга газеты «Псковская правда», составленного по данным системы «Медиалогия». Сказался неофициальный старт кампании по выборам главы региона, в которой он, по сути, уже принимает участие.

Заметным, с точки зрения медиаиндекса, апрельским сюжетом с участием губернатора стала его встреча с президентом РФ. Владимир Путин отметил эффективную команду Михаила Ведерникова, которую он уверенно возглавляет. «Действительно, проблем немало, но в целом темп хороший набран, так что я желаю вам успеха», - отметил глава государства.

Другое событие – выступление главы региона на региональном Форуме секретарей местных и первичных отделений «Единой России». В нем Михаил Ведерников подвел итоги своей работы в регионе и обозначил планы на следующий срок.

Также в топ попал сюжет, посвященный разъяснениям псковского губернатора относительно того, зачем вводятся и как будут работать электронные повестки в военкомат. Соответствующие инструкции он опубликовал в своем Telegram-канале.

Медиаиндекс Михаила Ведерникова в федеральных СМИ вырос еще больше – с 2 806 до 13 161,1 пункта, в 4,7 раза. Внимание российских СМИ привлекла опять-таки встреча губернатора с президентом, но ключевым сюжетом в ней, с их точки зрения, стала тема поддержки на региональном уровне участников СВО. Кроме того, федеральные медиа много писали о решении главы Псковской области отменить проведение в региональной столице парада Победы.

Наконец, Михаил Ведерников упоминался в контексте вброшенной лидером псковской «Партии роста» Игорем Романовым версии о возможном выдвижении на выборы губернатора Псковской области шоумена Сергея Шнурова.