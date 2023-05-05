Запутавшегося в леске лебедя спасли в Изборске

20:28, 05 мая 2023, ПАИ

Изборского лебедя, запутавшегося в рыболовной леске, удалось поймать и освободить. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Государственном музее-заповеднике «Изборск».

Сотрудники музея отметили, что лебедь обязан своим спасением охотоведу Печорского района Александру Яцко. Также музейщики выразили благодарность туристам, которые переживали за судьбу лебедя. «За эти дни нам поступили десятки сообщений и звонков от неравнодушных граждан!» — добавили в учреждении.

Как сообщил начальник отдела безопасности музея-заповедника «Изборск» Александр Синельников, рыболовный крючок застрял у лебедя в оперении: тело задето не было. Другим концом леска обвила нижнюю челюсть птицы. Сейчас леску срезали, а лебедя накормили и отпустили обратно на Городищенское озеро.

«Приглашаем вас посетить пернатых обитателей музея-заповедника «Изборск» в майские праздники! Птицы не откажутся полакомиться отварной перловой крупой, ячменём или пророщенными зёрнами пшеницы», — подытожили в музее.

Напомним, о раненом лебеде сотрудники музея узнали 30 апреля.