Посещаемость спектаклей в Псковском театре драмы достигла 92%

00:25, 06 мая 2023, ПАИ

4 400 зрителей посетили Псковский академический театр драмы им. А. С. Пушкина в апреле 2023 года. Заполняемость залов театра составила 92,28 %, сообщили ПАИ в пресс-службе культурного учреждения.

При аншлагах, со стопроцентной заполняемостью прошёл 21 спектакль: 1 и 2 апреля — «Морфий», впоследствии получивший Национальную театральную премию «Золотая маска» в двух номинациях; 4 и 6 апреля — «Пиковая дама»; спектакль детской театральной мастерской «Гвозди» «Что в конверте?»; комедия «Пигмалион»; показы беби-спектаклей «Невероятные приключения голубя Петра» и «Год Жирафа» в выходные дни в апреле; музыкально-поэтическая программа Нины Семёновой и Аркадия Галковского «Цветаева и саксофон»; моноспектакль петербургского артиста Игоря Волкова «Весёленькое кладбище»; чеховский «Ионыч»; спектакль-концерт в постановке Дмитрия Месхиева «Случайный вальс»; философский детектив «Свидетельские показания»; семейная драма Флобера «Бовари»; трагическая буффонада Булгакова «Зойкина квартира».

384 человека посетили театр по «Пушкинской карте». Особый интерес у молодых людей в этом месяце вызвали спектакли «Пиковая дама», «Ионыч», «Морфий», «Цветаева и саксофон», «Свидетельские показания». Абсолютный лидер посещаемости по «Пушкинской карте» — «Зойкина квартира» (90 человек).

В апреле театр показал 40 спектаклей, в майскую афишу вошло 46 показов. Афишу Псковского театра драмы можно посмотреть здесь.