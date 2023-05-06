Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Посещаемость спектаклей в Псковском театре драмы достигла 92%

4 400 зрителей посетили Псковский академический театр драмы им. А. С. Пушкина в апреле 2023 года. Заполняемость залов театра составила 92,28 %, сообщили ПАИ в пресс-службе культурного учреждения.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского драмтеатра

При аншлагах, со стопроцентной заполняемостью прошёл 21 спектакль: 1 и 2 апреля — «Морфий», впоследствии получивший Национальную театральную премию «Золотая маска» в двух номинациях; 4 и 6 апреля — «Пиковая дама»; спектакль детской театральной мастерской «Гвозди» «Что в конверте?»; комедия «Пигмалион»; показы беби-спектаклей «Невероятные приключения голубя Петра» и «Год Жирафа» в выходные дни в апреле; музыкально-поэтическая программа Нины Семёновой и Аркадия Галковского «Цветаева и саксофон»; моноспектакль петербургского артиста Игоря Волкова «Весёленькое кладбище»; чеховский «Ионыч»; спектакль-концерт в постановке Дмитрия Месхиева «Случайный вальс»; философский детектив «Свидетельские показания»; семейная драма Флобера «Бовари»; трагическая буффонада Булгакова «Зойкина квартира».

384 человека посетили театр по «Пушкинской карте». Особый интерес у молодых людей в этом месяце вызвали спектакли «Пиковая дама», «Ионыч», «Морфий», «Цветаева и саксофон», «Свидетельские показания». Абсолютный лидер посещаемости по «Пушкинской карте» — «Зойкина квартира» (90 человек).

В апреле театр показал 40 спектаклей, в майскую афишу вошло 46 показов. Афишу Псковского театра драмы можно посмотреть здесь.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













06 мая 2023

Посещаемость спектаклей в Псковском театре драмы достигла 92%
06 мая 2023

Станислав Стармолотов совершил рывок в медиарейтинге после парламентского часа
05 мая 2023

О всероссийской ярмарке трудоустройства расскажут на «Первом Псковском»
05 мая 2023

Обработку территории Изборского музея от клещей продлили из-за града
05 мая 2023

В великолукской школе № 12 состоялось открытие «Парты Героя»
05 мая 2023

Дмитрий Шахов вошёл в топ-10 апрельского медиарейтинга «Псковской правды»
05 мая 2023

В Пскове пройдут всероссийские соревнования по брейкингу Break Rumble
05 мая 2023

Останки шести солдат перезахоронили в Опочецком районе

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...