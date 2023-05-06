Россиянам раскрыли наиболее вероятные ошибки в платёжке за ЖКУ

09:04, 06 мая 2023, ПАИ

Если вас смущает увеличение суммы в платёжном за услуги ЖКХ документе, следует обратить особое внимание на некоторые графы — путаница и «задвоение» платежей в них особенно вероятны, рассказала агентству «Прайм» доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ирина Фатьянова.

Например, графа СОИ включает плату за ресурсы, потребляемые при содержании общедомового имущества (СОИ), — воду, канализацию и электроэнергию — и часто становится объектом некорректного начисления в сторону завышения. Так, например, если повысилась стоимость за электроэнергию на СОИ, то нужно разбираться, увеличилось ли по факту количество лампочек в подъезде.

Справедливые вопросы должны возникнуть при росте цифр в графе «Содержание жилья», которая отображает расходы управляющей компании на заработные платы дворникам, сантехникам, уборку и ремонт лифтов, самих подъездов и т. д. С учётом введения практики раздельного сбора мусора в большинстве домов отказались от мусоропровода. Необходимо знать, что в домах с заваренным мусоропроводом оплата меньше, чем там, где он есть.

Следует разобраться со случаями, когда управляющая компания вносит в платежки отдельной строкой обслуживание оборудования, которое уже включено в общедомовое имущество, например домофонов, систем видеонаблюдения, крышных котельных. Ведь суммы на их содержание уже заложены в плату за содержание жилья, если иное не оговорено на собрании жильцов.

Часто путаница в платёжных документах и «задвоение» платежей возникают при переходе на прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями или в результате спора между управляющими компаниями по поводу управления многоквартирным домом.

Алгоритм взаимодействия при возникновении спорных ситуаций следующий. Уточните, какая конкретно управляющая компания выбрана на собрании собственников, и задайте ей вопросы. Если проблема не решится, следует жаловаться в государственную жилищную инспекцию через администрацию населённого пункта и прокуратуру.

Это удобно сделать на специальном городском интернет-портале. Например, в Москве есть электронная жалобная книга «Наш город» (www.gorod.mos.ru). Если для решения проблемы первых шагов недостаточно, то необходимо обратиться в суд. Недобросовестные компании пользуются тем, что граждане редко прибегают к данной возможности.