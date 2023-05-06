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Общество

Экс-прокурор Псковской области попал в федеральный топ-10 медиарейтинга

Экс-прокурор Псковской области Иван Грибов попал в федеральный топ-10 медиарейтинга газеты «Псковская правда», составленного по данным системы «Медиалогия» за апрель (6-е место, медиаиндекс 277).

Его перевод указом президента РФ Владимиром Путиным на аналогичную должность стал заметным инфоповодом для российских СМИ.

Ранее сообщалось, что псковский прокурор переезжает на службу во Владимирскую область.

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