Экс-прокурор Псковской области попал в федеральный топ-10 медиарейтинга

10:41, 06 мая 2023, ПАИ

Экс-прокурор Псковской области Иван Грибов попал в федеральный топ-10 медиарейтинга газеты «Псковская правда», составленного по данным системы «Медиалогия» за апрель (6-е место, медиаиндекс 277).

Его перевод указом президента РФ Владимиром Путиным на аналогичную должность стал заметным инфоповодом для российских СМИ.

Ранее сообщалось, что псковский прокурор переезжает на службу во Владимирскую область.